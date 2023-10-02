Япония не договорилась с Россией о ловле рыбы вблизи Курил – СМИ

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В Японии рыбаки не смогли начать вылов промысловой рыбы в районе Кунашира из-за отсутствия договоренностей с РФ. Об этом сообщил NHK.

По информации источника, безопасное рыболовство в районе островов базируется на договоре между правительствами Японии и России, а время и количество вылова регламентируется каждый раз на переговорах. В 2023 году консультации по этому вопросу даже не начинались. В связи с этим вылов северного одноперого терпуга, который обычно начинается в середине сентября, невозможен.

"В рамках мер поддержки правительства восемь рыболовецких судов ведут промысел терпуга внутри территориальных японских вод вблизи с так называемой серединной линией, а часть их затрат покрывается в зависимости от числа затраченных дней", – добавило издание.

Ранее сообщалось, что правительство РФ ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств, в частности США, стран ЕС и Норвегии. Глава Росрыболовства Илья Шестаков добавил, что ограничение на ввоз в Россию морепродуктов не повлияет на рынок, поскольку в стране вылавливается рыбы больше, чем потребляется.

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