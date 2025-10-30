Песков: технологии "Буревестника" имеют прикладное значение для экономики РФ

Фото: kremlin.ru

Технологии, которые используются при создании ракеты "Буревестник", имеют прикладное значение для будущего российской экономики, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Испытания "Буревестника" завершились 26 октября, после чего Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракет.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что "Буревестник" совершил испытательный полет на ядерной силовой установке на 14 тысяч километров. Ракета находилась в воздухе около 15 часов и продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.

Путин также отметил, что преимущество данной крылатой ракеты в том, что ядерная силовая установка обладает мощностью, сравнимой с ядерным реактором атомной подводной лодки, но она в 1 000 раз меньше. Помимо этого, установленный в ракете ядерный реактор может быть запущен за считаные минуты.

