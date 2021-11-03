Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя

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Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз в Россию лимонов одного из турецких производителей. Информация об этом была размещена на официальном сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения – Турция, нарушений обязательных требований законодательства", – утверждается в заявлении.

Уточняется, что в цитрусовых были выявлены пестициды "Хлорпирифос". Исследование показало, что их концентрация превышает максимально допустимый уровень.

Ограничения вводятся с 3 ноября для недопущения отравлений среди россиян. Кроме того, данная продукция будет изъята из оборота.

Ранее Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз мандаринов турецкой компании Fikret Degirmenci в связи с обнаружением в них пестицидов.

Концентрация пестицида в мандаринах превышает максимально допустимый уровень. Запрет на ввоз данной продукции начинает действовать с 29 октября до особого распоряжения ведомства.