Дачники Москвы начали скупать сельхозинвентарь. По данным маркетплейсов, спрос вырос больше чем в два раза.

Что берут чаще всего? Сколько это стоит? И главное, что собираются возделывать на участках? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.