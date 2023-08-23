Эксперт рассказал, что можно посеять на даче осенью

Фото: depositphotos/amixstudio

Осенью дачники могут посеять морковь и свеклу, а также посадить озимый чеснок, чтобы получить ранний урожай в следующем году. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

"Это холодостойкие культуры, которые сажают поздней осенью таким образом, чтобы они не успели взойти. Они прекрасно перезимовывают, и весной это самые ранние всходы", – пояснил эксперт.

При этом нужно обязательно учитывать погодные условия.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Как правило, посев моркови и свеклы проводится за неделю, полторы или две до начала устойчивых холодов. Для Московской области это чаще всего конец октября, потому что, если будет теплое бабье лето, они начнут прорастать и просто погибнут.

"Озимый чеснок – это тоже осенние посадки. Он сажается за две-три недели до устойчивых морозов", – добавил Туманов.

Растения прекрасно чувствуют себя под снегом и могут пережить даже сильные морозы. "Снег – это лучшее одеяло для таких овощей. Если посадки укрыты им, то все будет в порядке. Даже при сорокаградусном морозе под снегом не будет ниже -5 градусов", – отметил эксперт.

Ранее россиянам дали советы по подготовке дачи к зимнему сезону. В частности, необходимо починить кровлю и укрепить ее. Кроме того, рекомендуется слить воду из радиаторов отопления, а также проверить на предмет исправности электропроводку и отопительные системы.

