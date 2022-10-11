В "Росгосстрахе" объяснили, как подготовить дачу к зиме

Фото: depositphotos/itpow

Перед зимним периодом свою дачу следует не оставлять, а правильно и тщательно подготовить. Информацию об этом предоставила "Лента.ру" со ссылкой на специалистов "Росгосстраха".

В 35% случаев дачи зимой оказываются повреждены из-за сильного снега и ветра, из-за пожаров – 26%, а из-за воды – 24%. Порядка 10% обращаются в страховую компанию в связи с воровством.

В "Росгосстрахе" подчеркнули, что около 60% страховых выплат по случаю пожара происходят из-за аварийной работы электросети и электрооборудования. Следом за этим идут возгорания из-за перекала печи, а на третьем — из-за мусора и природных пожаров.

Эксперты рекомендуют перед началом зимнего периода укрепить кровлю, починить ее, слить воду из радиаторов отопления. Подобные решения помогут избежать возгораний и попадания воды. Кроме того, утверждает специалисты, нужно очистить печи и проверить электропроводку и отопительные системы на исправность.

Чтобы защитить свою дачу от грабителей, следует установить решетки на окна, сигнализацию или сирену с датчиками движения, утверждают эксперты. Помимо этого, они рекомендуют более вдумчиво выбирать страховку и не пытаться сильно экономить на ней.

Ранее юрист "Единого центра защиты" Андрей Горин рассказал, что дачники, нелегально выставляющие на продажу урожай на стихийных рынках или возле ярмарок, могут быть оштрафованы на 2 000 рублей. Он напомнил, что на обычных рынках в городе есть места, которые дают всем желающим. При этом условия зависят от администрации рынка.

"Личная территория": "кусачая охрана"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!