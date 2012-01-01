Синоптик Тишковец рассказал, что в Москве к 9 мая может образоваться снежный покров

В столице зафиксировали самую холодную погоду для 7 мая за последнюю четверть века. В ночные часы в городе наблюдались заморозки. Кроме того, выпал снег. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни холода не отступят от Москвы. Не исключено, что к 9 мая произойдет образование временного снежного покрова. Рассказываем подробности.



Заморозки в мае

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Прошлой ночью температура в Москве варьировалась от -0,2 до 0,7 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, такие холода для 7 мая в столице наблюдаются не чаще раза в 25 лет.

"За всю историю опорной столичной метеостанции ВДНХ 7 мая столбики термометров лишь дважды опускались ниже нуля: в 1953 году (-1,4) и в 1999 году (-1). Рекорд минимальной температуры за всю вековую историю регулярных наблюдений в Москве принадлежит 1942 году, когда в эту ночь было -2", – уточнил он.

Кроме того, на всех столичных метеостанциях было зарегистрировано выпадение снега. Однако, по словам синоптиков, в этом явлении нет ничего необычного. Например, в 2017, 2019 и 2022 годах в городе тоже наблюдался снег.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Такие осадки в Москве бывают и в последней, в третьей декаде мая. Снег в мае бывает достаточно часто, и осадки в смешанной фазе, то есть как сегодня, и мокрый снег с дождем наблюдаются по климату ежегодно.

В свою очередь, в Московской области сформировался временный снежный покров. К утру четверга, 9 мая, он может образоваться местами и в столице, допустил Тишковец. Отмечается, что явление будет символическим – до 3 сантиметров. Ожидается, что снежный покров в городе сохранится до пятницы включительно, а затем растает. "Подмосковье в ближайшие двое суток на 90% может оказаться под снежной порошей", – предупредил синоптик.

Помимо дождя и мокрого снега, 7 мая в городе ожидается сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду. На фоне этого столичные кафе и рестораны попросили закрыть для посетителей летние веранды. Несмотря на непогоду, аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в обычном режиме, без каких-либо изменений. Также в столичном регионе продолжают штатно курсировать электрички. То же самое касается и работы московского городского транспорта. Горожанам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном авто. Тех же, кто не может без машины, попросили быть внимательными на дорогах.

На фоне того, что в ближайшие дни, по словам синоптиков, в Москве сохранится холодная погода, столичные власти приняли решение о возобновлении подачи в жилые дома и соцобъекты тепла. Об этом заявил Сергей Собянин. По прогнозу метеорологов, воздух в городе прогреется до значений, когда можно будет снова отключить отопление, только в субботу, 11 мая.

В этот день в столице минимальная вероятность заморозков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает RT. "Но температуры невысокие, в диапазоне 9...14 градусов в субботу и воскресенье. Небольшой кратковременный дождь. Температура будет на 4–5 градусов ниже нормы", – уточнил он



Что будет с посдаками на даче?

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Степень вреда, который способны нанести заморозки посадкам на даче, зависит от ряда факторов, сообщает сайт "Аргументы и факты". По словам биолога, агронома Михаила Воробьева, нужно учитывать, на сколько понизилась температура. Также продолжительность заморозков и расположение самого участка.

"В низине ли он расположен или на ровной и возвышенной местности. Если в низине – последствия могут быть более тяжкими, поскольку холодный воздух там застаивается и делает свое черное дело, соответственно, дольше. Да вдобавок еще, как это сегодня принято говорить, -1 на холме чувствуется как минус один, а в низине – как -3", – отметил эксперт.





Михаил Воробьев биолог, агроном Самые уязвимые сейчас в плодовом саду, естественно, цветки. В принципе, при непродолжительном заморозке от -1 до -3 градусов повреждения пыльников, рылец могут быть некритичными, а потери невысокими. А уж если на деревьях пока только бутоны, то опасаться нечего – они выдержат понижение и до -5...-6. Но вот эти минус пять-шесть для цветков означают полную гибель и потерю урожая.

С большинством кустарников и декоративных деревьев, например с сиренью и боярышником, ничего не случится на фоне заморозков. Однако есть и некоторые исключения. Например, при понижении температуры до -4 может погибнуть лимонник китайский.

"Туго придется папоротникам и уже цветущим однолетникам. Но папоротники – очень способные к регенерации ребята и смогут быстро восстановиться, чего не скажешь об однолетних цветах – если уж поторопились с их посадкой, то увы", – говорит Воробьев.

Что касается ягодных кустарников, то если у них только появились бутоны, тогда потери минимальны. Если же распустились цветки, то последствия зависят от силы похолодания.





Михаил Воробьев биолог, агроном Больше всех пострадать может клубника: если пыльник и рыльце почернели, значит, все, ягод не будет. У ранних сортов смородины высока вероятность осыпания завязей, что означает потерю значительной части урожая.

Из-за высокого риска заморозков на дачах в средней полосе России специалист порекомендовал высаживать деревья и кустарники с разным сроком созревания. Обычно больше всего из-за непогоды страдают ранние сорта, поздние же выживают и приносят урожай.

