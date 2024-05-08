Дачникам Подмосковья рекомендовали отложить посадку огородных культур из-за заморозков

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Минсельхоз Подмосковья рекомендовал отложить посадку огородных культур из-за ожидаемых заморозков. На территории Московской области температура воздуха в ближайшую ночь может опуститься до отрицательных значений, передает ТАСС со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как сообщили в пресс-службе, в ночь на 9 мая в регионе ожидаются заморозки до минус 3 градусов. В ведомстве заверили, что в грядущие выходные не стоит заниматься посадкой огородных культур в открытый грунт. Тем, кто уже высадил семена и рассаду в почву, советуют воспользоваться укрывным нетканым материалом.

Непогода губительно воздействует на завязи груши, яблони и других плодовых культур, уточнили в министерстве. Чтобы избежать проблем, кустарники необходимо накрыть пленкой. Также могут помочь тепловые пушки и инфракрасные лампы.

Предельные температуры для рассады перцев, томатов, огурцов, баклажанов и тыкв составляют от около 2 до 0 градусов, а для капусты – до минус 3 градусов, добавили в ведомстве.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, что от заморозков в мае сильно страдают теплолюбивые и активно цветущие растения. Эксперт уточнил, что томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки и тыквы под воздействием отрицательных температур либо очень сильно замедляют рост, либо погибают.