Более 50 обрабатывающих предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала текущего года к нацпроекту "Производительность труда" присоединились 53 столичных обрабатывающих предприятия. Об этом заявила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Вице-мэр рассказала, что всего за 2,5 года к нацпроекту присоединились 228 предприятий этой отрасли. За пять месяцев 2024 года 26 компаний завершили активную фазу нацпроекта. За счет улучшения бизнес-процессов они смогли увеличить выработку в среднем на 36%, а также более чем на 30% ускорить выпуск изделий и сократить неиспользуемые запасы, сказала заммэра.

По словам Багреевой, общий экономический эффект составил 569 миллионов рублей. После завершения пилотной фазы предприятия, участвующие в нацпроекте, распространят полученный опыт на свои процессы.

Московский производитель, занимающийся изготовлением оборудования для регулирования микроклимата, с помощью нацпроекта на 90% увеличил выпуск внутрипольных конвекторов для обогрева помещений. С помощью методик бережливого производства удалось усовершенствовать систему складирования и повысить эффективность работы оборудования. В результате время на создание одного корпуса конвектора сократилось на 27% и занимает 2,5 часа, а выпуск продукции вырос с 5,1 до 9,7 штуки на человека в час.

Еще одно предприятие, которое занимается выполнением инженерно-технических работ в области очистки сточных вод и водоподготовки, в два раза ускорило процесс создания рабочей конструкторской документации. Новые стандарты выполнения работы позволили сократить количество согласований и улучшить взаимодействие сотрудников. Благодаря этому время для разработки документов уменьшилось на 45%. Сейчас процесс занимает 200 часов вместо 366.

Кроме того, компания по производству микроэлектроники на 65% увеличила производство счетчиков электроэнергии. Предприятие распределило рабочие зоны и оптимизировало маршруты перемещения работников, что позволило сбалансировать загрузку сотрудников и увеличить выработку изделий с почти 5 до 8 счетчиков на человека в смену.

Ранее Багреева сообщила, что в Москве 130 малых предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Это 38% от общего числа участников, сказала она. Также из этого числа около 70% относятся к обрабатывающим предприятиям, почти 8% – к торговле, еще 7% – к сфере туризма.