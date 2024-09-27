Russpass представил маршруты по самым красивым паркам Москвы

27 сентября во всем мире отмечают День туризма. Москва постоянно развивает туристическую сферу и предлагает все больше идей для развлечений и отдыха.

Особенно насыщенной программой столица радует этой осенью. В частности, туристам предлагают прогуляться в городских парках, увидеть старинные усадьбы, скульптуры и пруды. Russpass подготовил маршруты по самым красивым городским паркам: музею-заповеднику "Коломенское", национальному парку "Лосиный Остров", лесным лабиринтам усадьбы Покровское-Стрешнево и многим другим.

Что интересного сейчас можно посетить? И чем именно город привлекает гостей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.