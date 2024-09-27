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27 сентября, 07:30

Город

Russpass представил маршруты по самым красивым паркам Москвы

Russpass представил маршруты по самым красивым паркам Москвы

Новости часа: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Спрос на речные круизы из Москвы побил рекорды и вырос на 20%

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 сентября

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"Мой район. Новости": медленные зоны для электросамокатов ввели у Гольяновского пруда

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Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Мэр Москвы утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО

Прямая пересадка между станциями "Черкизовская" и Локомотив будет закрыта с 30 сентября

27 сентября во всем мире отмечают День туризма. Москва постоянно развивает туристическую сферу и предлагает все больше идей для развлечений и отдыха.

Особенно насыщенной программой столица радует этой осенью. В частности, туристам предлагают прогуляться в городских парках, увидеть старинные усадьбы, скульптуры и пруды. Russpass подготовил маршруты по самым красивым городским паркам: музею-заповеднику "Коломенское", национальному парку "Лосиный Остров", лесным лабиринтам усадьбы Покровское-Стрешнево и многим другим.

Что интересного сейчас можно посетить? И чем именно город привлекает гостей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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