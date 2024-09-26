Госдума отклонила проект об обязательной регистрации электросамокатов

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В Госдуме отклонили законопроект депутатов от фракции "Справедливая Россия – За правду" об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов, пишет ТАСС.

Инициатива предполагала обязать водителей СИМ использовать для движения по дорогам общего пользования и пешеходным зонам только те средства индивидуальной мобильности, которые "зарегистрированы в установленном законодательством порядке".

Такая регистрация должна была проходить онлайн с помощью портала "Госуслуги", то есть без предоставления СИМ в подразделения МВД. После этого транспорту бы присваивался регистрационный номер, а его владелец должен был разместить на СИМ государственный регистрационный знак, соответствующий действующим стандартам.

При этом если конструкция транспорта не позволяет этого сделать, то эксплуатация соответствующего СИМ на дорогах общего пользования и пешеходных зонах была бы запрещена.

Законопроект был внесен на рассмотрение в середине октября 2023 года. Авторы инициативы указывали, что действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ, что, в свою очередь, влекло за собой увеличение числа аварий с их участием. В пример они тогда привели статистику первого полугодия 2023-го, когда в РФ количество ДТП с различными СИМ выросло на 180%. При этом травмы в результате этих инцидентов получили 1 082 человека, половина из которых – дети. Еще 12 человек погибли.