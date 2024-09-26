Мероприятия ко Всемирному дню туризма пройдут на ВДНХ 27 сентября

Тематические мероприятия ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, пройдут на ВДНХ, передает пресс-служба выставки.

Так, в Музее славянской письменности "Слово" состоится экскурсия "Кому на Руси путешествовать хорошо?". А в центре "Космонавтика и авиация" в 18:00 и 19:30 пройдут экскурсии "Москва космическая".

Кроме того, в Московском метрополитене началась подготовка к зимнему сезону, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Сотрудники метро вернут вторые вестибюльные двери, а также проверят работу воздушно-тепловых завес.

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