26 сентября, 11:30Город
Мероприятия ко Всемирному дню туризма пройдут на ВДНХ 27 сентября
Тематические мероприятия ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, пройдут на ВДНХ, передает пресс-служба выставки.
Так, в Музее славянской письменности "Слово" состоится экскурсия "Кому на Руси путешествовать хорошо?". А в центре "Космонавтика и авиация" в 18:00 и 19:30 пройдут экскурсии "Москва космическая".
Кроме того, в Московском метрополитене началась подготовка к зимнему сезону, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Сотрудники метро вернут вторые вестибюльные двери, а также проверят работу воздушно-тепловых завес.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.