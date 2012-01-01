Собянин: турпоток в Москву превзошел рекордные показатели 2019 года

Москву в первые шесть месяцев 2024 года посетили более 12 миллионов человек, рассказал Сергей Собянин. По его словам, в целом многие результаты в сфере туризма превзошли даже "допандемийные" показатели. Чем столица привлекает гостей, расскажет Москва 24.

Рост по всем направлениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество туристов в Москве за первые шесть месяцев 2024 года выросло на 6% по сравнению с тем же периодом "допандемийного" 2019-го и достигло 12,2 миллиона человек. Среди них 1,1 миллиона – гости из зарубежных стран, а 11,1 – из российских регионов, рассказал Сергей Собянин. При этом чаще всего московское направление выбирали жители:

Санкт-Петербурга;

Краснодарского края;

Владимирской области;

Ростовской;

Тульской.

Как следствие, средняя загрузка отелей возросла до 75% – на 3% больше по сравнению с 2019-м. Вместе с этим расширился и номерной фонд: всего с начала года было открыто пять гостиниц на 507 номеров, добавил Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Стабильно растет вклад туризма в экономику города. Объем туристско-экскурсионного потребления – 650 миллиардов рублей, из которых поступления в бюджет оцениваются в 89 миллиардов рублей. Оба показателя на треть больше аналогичных за 2019 год.

Чтобы наращивать уже достигнутые результаты, в столице приняли Программу развития туризма Москвы до 2030 года. По ней к этому сроку город должны посещать 52 миллиона человек ежегодно. Плюс 20 миллионов экскурсантов, которые приезжают без ночевки на сутки.

Лето в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самая высокая туристическая активность в Москве традиционно приходится на сезон отпусков и каникул. Минувшим летом гостями столицы стали 7,4 миллиона человек, и каждый пятый среди них приехал из-за рубежа. В гостиницах в эти месяцы было занято в среднем 78% номеров – на 6% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, отметил Собянин.

Главными событиями минувшего сезона отпусков стали фестивали "Территория будущего. Москва 2030" и "Лето в Москве. Все на улицу". Площадки первого мероприятия посетили 12 миллионов человек, второго – 10,5. Для гостей были организованы в том числе концерты, интерактивные выставки, спортивные состязания и мастер-классы.

Не менее интересными стали и Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов на Манежной площади – здесь побывали более 300 тысяч человек. Посетители попробовали арабские угощения, от эмиратского кофе с финиками до воздушных пончиков – лукайматов. Кроме того, гости стали участниками свадебного шоу, во время которого пели и танцевали под звуки бубнов, тамбуринов и барабанов.

Этим летом свои двери распахнул и фестиваль "Усадьбы Москвы": уже третий сезон проекта отличился рекордной длительностью и масштабами, подчеркнул мэр. Его посетили более 700 тысяч гостей – в 1,6 раза больше, чем за два предыдущих года вместе взятых, отметил Собянин. За время фестиваля в 40 старинных московских усадьбах прошло более трех тысяч мероприятий, среди которых маскарады, игры на свежем воздухе, пикники и концерты симфонической музыки.





Сергей Собянин мэр Москвы Нам удалось сформировать новую культуру выходного дня среди москвичей и туристов: посещаемость некоторых усадеб увеличилась в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Попробовать и выбрать чайный купаж, который больше всего напоминает столицу, предложили организаторы фестиваля "Московское чаепитие". Теперь черный "Чай Москва" со вкусом черной и красной смородины, земляники, добавлением лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина, можно приобрести в кофейнях города, отметил Собянин.

На флагманской площадке фестиваля на Тверской площади прошло более 500 мероприятий, на которых побывали свыше 400 тысяч человек. Гостей развлекали лекциями и мастер-классами, а также предлагали большой ассортимент на ярмарке, посвященной традициям столичного чаепития.

При этом настоящим открытием стал ледяной московский чай – туристы и жители города попробовали примерно 50 тысяч литров. Всего же столичные рестораны и кафе представили более 800 видов освежающего напитка, в том числе по уникальным рецептам, подчеркнул Собянин.