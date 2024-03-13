Столичный купаж и заварные пышки: что попробовать на "Московском чаепитии"

Проект "Московское чаепитие" в 2024 году проходит на площадках 100 отелей и ресторанов. Их посетители могут попробовать уникальные напитки и традиционную выпечку по старинным рецептам. Рассказываем, как найти локации, а также какие блюда предлагают гостям.



Бублики, рогалики и сайки

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В новом году в проекте "Московское чаепитие" участвует 50 ресторанов и такое же количество отелей столицы. Каждый день с 16:00 до 19:00 гости локаций могут заказать специальный сет с традиционной русской выпечкой, чаем и вареньем. Все это подается в фирменной посуде из красно-золотого фарфора.

Посетителям предлагают попробовать китайские моносорта чая, московский купаж, травяные сборы с брусникой, смородиной и малиновым листом. Также в меню есть сбитень, варенье из черники, черной смородины, клубники, малины и сосновых шишек.

Каждая точка предлагает свою уникальную выпечку. Например, в павильоне "Дом российской кухни" на ВДНХ к чаю подают московский бублик и рогалик. В других заведениях посетители могут попробовать пышки из заварного теста, орешки со сгущенкой и шоколадные конфеты. Также в меню есть бублики с маком на закваске, разные виды рогаликов, московская сайка, калач со сливочным маслом и сыром.

Участвующие в проекте заведения можно определить по фирменной наклейке у входа. Названия и адреса точек собраны в сервисе Russpass.



В лучших чайных традициях

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Проект "Московское чаепитие" стартовал в декабре 2023 года. Главной локацией стала Тверская площадь, затем география постепенно расширялась. Организаторы программы взяли за основу старинные рецепты, по которым создаются блюда. Отели и рестораны также придерживаются кулинарных традиций Москвы.



В некоторых точках посетителям предлагают сайки – булочки с изюмом, которые были популярны в XIX веке. Тогда они назывались "филипповскими", по фамилии булочника Ивана Филиппова. Изначально в этом угощении не было изюма. Писатель Владимир Гиляровский в книге "Москва и москвичи" привел свою версию, как там появились сушеные ягоды. Однажды якобы к завтраку генерал-губернатору привезли сайки, и, надкусив одну булку, он заметил внутри таракана. К чиновнику вызвали булочника, который ответил, что это была изюминка, и тут же убежал в пекарню. Считается, что с тех пор лакомство и готовят именно с этой начинкой.



Исторически чай в Москве наливали из самовара и подавали в красивой посуде из фарфора. Когда традиции употребления этого напитка стали массовыми, его начали предлагать в разных прогулочных местах. Эти нюансы организаторы проекта тоже учли: мобильные станции зимой работали в столичных усадьбах.

Также визитной карточкой "Московского чаепития" являются фарфоровые наборы. Для них разработали специальный дизайн. Он отразил главные достопримечательности мегаполиса, среди которых сталинские высотки и небоскребы "Москва-Сити". Именно в этой посуде подаются сеты в ресторанах и отелях, сотрудничающих с проектом.

