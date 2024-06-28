Дни культуры ОАЭ стартовали в центре Москвы на Манежной площади

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) открылись на Манежной площади Москве. Мероприятие продлится до 2 июля, сообщает корреспондент ТАСС.

Во время открытия церемонии прозвучали гимны двух стран. Посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер в приветственной речи отметил, что "Дни культуры ОАЭ имеют важное культурное, познавательное и историческое значение", они нацелены на укрепление связей между народами двух стран.

"Они служат отражением культурного богатства Эмиратов и дают дружественному российскому народу представление о наследии нашей страны, позволяют им ближе познакомиться с культурным достоянием нашего народа", – прокомментировал дипломат.

Посол поблагодарил всех, кто внес вклад в организацию дней культуры. Особую благодарность он выразил министру культуры РФ Ольге Любимовой, а также МИД России, правительству Москвы, в частности заммэра Наталье Сергуниной и ее команде, которая "тесно с нами взаимодействовала во имя успеха этого важного события".

В свою очередь, Любимова сказала, что сотрудничество двух стран в области культуры основывается на прочном фундаменте взаимного уважения, бережном отношении к сохранению культурного наследия и духовных ценностей.

Дни культуры ОАЭ позволят жителям и гостям Москвы ознакомиться с яркой культурой страны и изучить ее традиции, подчеркнула министр. Любимова уверена, что у сотрудничества РФ и ОАЭ неисчерпаемый потенциал. Она считает, что впереди у двух государств множество совместных проектов.

Также в мероприятии принял участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он рассказал о дружбе, взаимной симпатии и тяге народов России и ОАЭ друг к другу.

По его словам для многих Эмираты – это быстро развивающийся образец многоконфессионального, уверенного в себе общества, открытого к дружественным отношениям с другими странами. Помимо этого, у ОАЭ богатое культурное и историческое наследие.

"Это страна, которая обогащает мир и открывает себя миру всеми сторонами: от жемчуга со дна залива и изделий из него и до высочайших небоскребов, финансовых сервисов, возможности привлекать к себе таланты со всех уголков планеты" – заявил Рябков.

Замглавы МИД напомнил, что ОАЭ с 1 января вошли в БРИКС. Он уточнил, что в России уже чувствуется обогащающее влияние этой страны и ее руководства, которое проводит политику XXI века, строящуюся на взаимном уважении и развитии.

Рябков выказал личную признательность послу ОАЭ, который "является движущей силой" взаимоотношений двух государств и делает многое для того, чтобы они всегда были успешны во взаимодействии.

Посетители Манежной площади услышат традиционную музыку ОАЭ, увидят национальные танцы и эмиратские костюмы. Также гости попробуют национальную кухню, посетят "дом кофе" и попробуют дубайские устрицы. Кроме того, на площадке можно купить эмиратские сувениры, ознакомиться с традиционными ремеслами и послушать ароматы восточных благовоний и парфюма.

Ранее Сергунина сообщила, что программу Дней культуры подготовили посольство ОАЭ в столице и правительство Москвы. Она дополнила, что партнерские отношения между двумя государствами развиваются во многих сферах, в том числе в туризме. Только в 2023 году Москву посетили свыше 42 тысяч путешественников из ОАЭ – в восемь раз больше, чем годом ранее.