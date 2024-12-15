Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве достигла 26 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Январские сугробы появились в Москве. Высота снежного покрова местами достигла 26 сантиметров, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Так, сугробы, характерные для января, были зафиксированы на шести метеостанциях столичного региона. В течение прошедших суток на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 миллиметров осадков. Этот показатель соответствует 10% от месячной нормы.

Такое же количество снега выпало в Волоколамске, Дмитрове и Павловском Посаде. При этом наибольшее количество осадков зафиксировано в Ново-Иерусалиме и Пушкине где снежный покров вырос на 6 миллиметров, а также в Клине и Долгопрудном, где он прибавил 7 миллиметров.

На этом фоне в 09:00 высота сугробов составляла на ВДНХ 19 сантиметров при норме в 15 сантиметров. На Балчуге этот показатель зафиксировался на отметке 16 сантиметров, в МГУ – 18 сантиметров, а в Тушино – 26 сантиметров. Как правило, такой высоты сугробы достигают в середине января.

Наибольшая высота сугробов была зафиксирована в Волоколамске и Клину. Там показатель достиг 29 сантиметров. В Дмитрове он равен 27 сантиметров, в Ново-Иерусалиме – 23 сантиметра, а в Подмосковной – 20 сантиметров. По словам синоптика, самый низкий снежный покров сохраняется на юге и востоке Московской области.

При этом прогнозы утверждают, что снегопады в столичном регионе будут продолжаться в течение ближайших 36 часов. За счет этого снежный слой вырастет еще на 2–5 сантиметров. К настоящему моменту снегом покрыты 99% территории России.

Между тем снежный покров в Москве и области приобрел плотность, что дает возможность для открытия лыжного сезона, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этому способствовал мокрый снег, который шел в столице всю неделю.