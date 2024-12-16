Снег и метель ожидаются в Москве 16 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Облачная погода и снег с метелью ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 16 декабря. На дорогах сохраняется гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза, по области – от 3 до 8 градусов ниже нуля.

Скорость юго-западного ветра составит 7–12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 729 миллиметров ртутного столба.

Между тем снежный покров в Москве и области приобрел плотность, что дает возможность для открытия лыжного сезона, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этому способствовал мокрый снег, который шел в столице всю неделю.