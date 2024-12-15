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15 декабря, 21:21

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Синоптик Леус: пониженное давление ожидает в Москве на следующей неделе

Синоптик спрогнозировал пониженное атмосферное давление в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всю следующую неделю, с 16 по 22 декабря, в Москве ожидается пониженное давление, сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Так, давление будет колебаться от 729 до 741 миллиметра ртутного столба, отметил синоптик.

Между тем метель и снежные заносы прогнозируются в Москве в понедельник, 16 декабря. При этом ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Снегопад может начаться уже предстоящей ночью. В городе температура будет колебаться в диапазоне от минус 6 до минус 4 градусов, а в области – от минус 8 до минус 3 градусов.

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