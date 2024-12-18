37-градусные морозы пришли в Мурманскую область

Фото: depositphotos/Simanovskiy

Сильные морозы пришли в Мурманскую область. Местами температура опустится до минус 37 градусов, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

По данным учреждения, в регионе 18 декабря прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит от минус 17 до минус 22 градусов, местами ожидается от минус 27 до минус 32, а на западе области – от минус 35 до минус 37.

Как объяснили синоптики, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. В четверг, 19 декабря, температура воздуха почти не изменится. В связи с этим в некоторых школах отменили занятия для учеников 1–5-х классов, решение о дистанционном обучении каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно.

Между тем 18 декабря в столичном регионе будет до минус 12 градусов, а в Костроме, Кирове и Иванове ожидается до минус 20. В Москве сильные морозы прогнозируются 19 декабря. В этот день температура воздуха в столице составит до минус 18 градусов, а в Подмосковье – до минус 21.