Психолог Сурудо: после зимних праздников люди чаще обращаются к психологам

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Число обращений к психологам растет после зимних праздников, так как в последнюю неделю года у людей накапливается усталость. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на психолога, автора книг для родителей Любовь Сурудо.

"Декабрь традиционно насыщен делами: завершение проектов, подготовка к праздникам. Все это усиливает стресс. Как результат, накопленная усталость нередко выливается в январе", – поделилась эксперт.

Она добавила, что одной из причин эмоциональных надрывов после зимних праздников являются ссоры с близкими, поскольку незаконченные споры часто "всплывают" именно в новогодние каникулы.

"Несоответствие ожиданий по поводу подарков, формата празднования или обидные слова. Все это становится катализатором для старых проблем", – заметила Сурудо.

По ее словам, в такой ситуации необходимо делиться своими переживаниями и чувствами прямо, спокойно и честно, не накапливая раздражение на близких.

Ранее эксперт по изучению массового и организационного поведения Арсен Даллакян рассказал, что во время подготовки к Новому году необходимо постараться снизить уровень стресса. Это важно, потому что нервозное состояние взрослых серьезно влияет на детей.

По словам социолога, в предновогодний период гораздо чаще происходят ссоры и конфликты. Даллакян также обратил внимание, что повышенная тревога, депрессивное состояние и недовольство собой в это время года объясняются в том числе климатом и социокультурными особенностями, которые закладываются в психике с детства.

