Облачная погода и туман ожидаются в Москве 26 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и местами туман ожидаются в Москве и области в четверг, 26 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье – от 0 до минус 5 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последняя неделя года в столице ожидается теплой и без существенных осадков. Столбики термометров будут показывать на 3–4 градуса выше нормальных значений. В дневное время они будут находиться на уровне нулевой отметки.