10 ноября, 18:07Политика
Лавров заявил, что глобализация разрушается самим Западом из-за санкций
Фото: kremlin.ru
Глобализация разрушается самим Западом из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.
"Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется", – приводит слова Лаврова РИА Новости.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России. По его словам, необходимо ужесточить меры против обхода ограничений, а также изолировать промышленные возможности России.
Кроме того, 7 ноября Великобритания ввела санкции в отношении проходящего по делу Скрипалей Дениса Сергеева, "Африканского корпуса" и его "командира" Андрея Аверьянова, экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, организаций "Зенит Финанс", "Элесар-Групп", бюро "Навис", добровольческой команды "Эспаньола" и ее командира.
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