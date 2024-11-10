Лавров заявил, что глобализация разрушается самим Западом из-за санкций

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Глобализация разрушается самим Западом из-за незаконных санкций и злоупотребления долларом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.

"Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. И мировая экономика фрагментируется", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против России. По его словам, необходимо ужесточить меры против обхода ограничений, а также изолировать промышленные возможности России.

Кроме того, 7 ноября Великобритания ввела санкции в отношении проходящего по делу Скрипалей Дениса Сергеева, "Африканского корпуса" и его "командира" Андрея Аверьянова, экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, организаций "Зенит Финанс", "Элесар-Групп", бюро "Навис", добровольческой команды "Эспаньола" и ее командира.