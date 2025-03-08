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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" заявил, что украинского президента Владимира Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине.

"Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы, поскольку война", – пояснил Фицо.

Он отметил, что на прошедшем в Брюсселе саммите Евросоюза Зеленский сменил риторику и заговорил о возможности перемирия.

Ранее СМИ писали, что Россия готова обсудить временное перемирие с Украиной при условии достижения прогресса на пути к заключению окончательного мирного соглашения. По словам источников, Москве нужно четкое понимание основополагающих принципов будущего мирного соглашения, чтобы договориться о прекращении огня.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп призвал РФ и Украину немедленно сесть за стол переговоров, пока не стало слишком поздно.