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Кандидатура переговорщика по Украине с американской стороной пока не определена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом, отметил пресс-секретарь российского лидера, в данный момент Россия обсуждает с США подготовку к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Однако он не сообщил новых деталей процесса.

Также Песков прокомментировал мнение американского президента Дональда Трампа о том, что РФ и Украина хотят заключить соглашение, так как у них нет выбора. По словам Пескова, российская сторона хочет достичь сделки посредством политико-дипломатических методов, однако Украина отказывается от диалога.

На фоне юридического самозапрета Украины проводить переговоры Россия продолжает специальную военную операцию, тем самым обеспечивая свои интересы, обратил внимание представитель Кремля.

"Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы для этого проводим специальную военную операцию", – добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается уступать в ходе спецоперации. Он также обратил внимание, что на Украине нужен такой вариант мира, который обеспечил бы России стабильное развитие и спокойствие.

Между тем Трамп отметил, что за последние несколько дней в переговорах по Украине был достигнут значительный прогресс как с российской стороной, так и с украинской. При этом он подчеркнул, что Украина будет вынуждена пойти на сделку, так как у нее нет выбора.