Euractiv: ограниченность ресурсов ЕС осложняет долгосрочную поддержку Украины

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Ресурсы Европейского союза (ЕС) становятся все более ограниченными, что осложняет долгосрочную поддержку Украины, сообщает портал Euractiv.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на заключение соглашения в сфере энергетики и обороны на международной встрече по восстановлению страны, которая пройдет в Риме 10–11 июля, сообщают источники портала.

При этом Запад признает ограниченность возможностей ЕС, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен экс-лидера США Джо Байдена.

Кроме того, 10 июля на базе Нортвуд недалеко от Лондона в формате видеосвязи состоится встреча участников "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине, в которой примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Но это мероприятие вряд ли принесет Киеву значимый прогресс, уверен автор публикации.

В статье подчеркивается, что с февраля 2022 года Евросоюз предоставил Украине помощь на сумму в почти 160 миллиардов евро. С точки зрения журналистов, ближайшие месяцы станут одними из самых напряженных для Украины.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки некоторых видов вооружений Украине, сообщает радио КП со ссылкой на Associated Press. В частности, на помощь Киеву направляются снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS.

В начале июля Пентагон решил приостановить поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. По данным СМИ, это решение застало Трампа врасплох, который остался недоволен недостаточной координацией между Минобороны США и Белым домом.

Позже, в ходе беседы с Зеленским, он пообещал оперативно отправить 10 комплексов противоракетной обороны Patriot. В тот же день поставки оружия и техники были возобновлены.

