Генсек ООН Гутерриш отреагировал на угрозы Трампа против РФ

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Все, что может способствовать прекращению огня на Украине, имеет важное значение. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес России.

"Если, конечно, это будет сделано в соответствии с международным правом", – цитирует его ТАСС.

Генсек ООН подчеркнул, что немедленное прекращение огня абсолютно необходимо. В дальнейшем оно должно проложить путь к политическому урегулированию, основанному на уставе, международном праве и резолюциях организации.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон очень недоволен позицией Москвы. Поэтому Штаты планируют ввести импортные пошлины до 100% в отношении России и торговых партнеров страны. Они начнут действовать, если через 50 дней стороны не достигнут сделки по конфликту на Украине.

Американский лидер уточнил, что планировал заключить ее еще 2 месяца назад. При этом он выразил надежду, что до новых санкций дело не дойдет, а Владимир Путин сделает определенные шаги в направлении урегулирования украинского конфликта.

