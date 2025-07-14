14 июля, 20:45Политика
Генсек ООН Гутерриш отреагировал на угрозы Трампа против РФ
Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER
Все, что может способствовать прекращению огня на Украине, имеет важное значение. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес России.
"Если, конечно, это будет сделано в соответствии с международным правом", – цитирует его ТАСС.
Генсек ООН подчеркнул, что немедленное прекращение огня абсолютно необходимо. В дальнейшем оно должно проложить путь к политическому урегулированию, основанному на уставе, международном праве и резолюциях организации.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон очень недоволен позицией Москвы. Поэтому Штаты планируют ввести импортные пошлины до 100% в отношении России и торговых партнеров страны. Они начнут действовать, если через 50 дней стороны не достигнут сделки по конфликту на Украине.
Американский лидер уточнил, что планировал заключить ее еще 2 месяца назад. При этом он выразил надежду, что до новых санкций дело не дойдет, а Владимир Путин сделает определенные шаги в направлении урегулирования украинского конфликта.