Столичные онкобольницы получили новое оборудование по контрактам жизненного цикла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В онкобольницах Москвы ввели в работу уже 75% оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). В его числе аппараты УЗИ, МРТ, маммографы рентгеновские аппараты и другое оборудование, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Обновление оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний – важнейшее направление работы столичного здравоохранения. <...> На данный момент уже 749 единиц оборудования используется врачами ежедневно в городских стационарах, где оказывается медицинская помощь по этому направлению, в том числе в шести якорных онкологических больницах", – директор Московского клинического научного центра имени Логинова, главный онколог Депздрава Москвы Игорь Хатьков.
Уточняется, что контракты жизненного цикла позволяют городу получить современное медицинское оборудование по наилучшему соотношению цены и качества. Также поставщики обязуются обеспечивать его работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации.
В 2019 году в Москве утвердили новый стандарт онкологической помощи. В рамках него по КЖЦ город закупил соответствующую технику более чем на 80 миллиардов рублей. Новое оборудование получили, в частности, ГКБ имени Боткина и ГКБ № 1. Также была создана сеть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей, в числе которых Московский клинический научный центр имени Логинова, Московская городская онкологическая больница № 62 и другие.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние 10 лет в столице возвели более 100 новых поликлиник и больничных корпусов. Из них свыше 60% построены за счет инвесторов.
Центр онкологической помощи в Боткинской больнице принял первых пациентов
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