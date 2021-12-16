Собянин осмотрел новый медицинский центр "Медси"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

За период пандемии врачи коронавирусного стационара "Медси" вылечили около 10 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом в ходе открытия нового многофункционального медицинского центра "Медси" в Раменках заявил Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в столице активно строятся медицинские учреждения, здания и сооружения. В настоящий момент в стадии проектирования находится около 1 миллиона квадратных метров подобных помещений. Неоспоримой, по мнению мэра, является важность участия в развитии медицины частных инвесторов, помогающих создать разнообразие медицинских услуг в городе.

"Медси" – одна из крупнейших систем. Сегодня ввела прекрасный корпус, многофункциональный, который оказывает и амбулаторные, и стационарные услуги как взрослым, так и детям, и оснащен самым современным оборудованием", – подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил врачей "Медси" за помощь в лечении пациентов с коронавирусом.

На торжественной церемонии также присутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что по поручению президента в стране начата реализация программы модернизации первичного звена поликлиник, к участию в которой активно подключаются частные инвесторы.

"Мы присутствуем сегодня при очень приятном событии – открытии новой клиники в Москве. Это многофункциональный медицинский центр, где учтено и предусмотрено все, можно получить любую медицинскую услугу – от осмотра в поликлинике, диагностики, обследования", – сказала Матвиенко.

Она отметила, что в данном медучреждении будет функционировать оборудование последнего поколения.

"И, конечно, врачи здесь будут работать совершенно по-другому. Работая на таком оборудовании, каждый медицинский работник, каждый врач может себя реализовать, быть успешным в своей профессии. А главное – это гарантия сохранения жизни наших людей", – выразила уверенность председатель Совфеда.

Матвиенко поблагодарила мэра Москвы, отметив, что без его участия в создании условий для реализации проектов привлекать частных инвесторов было бы сложно.

"Это все направлено на интересы граждан, жителей Москвы. И я еще раз хочу подчеркнуть то, что сказал Сергей Семенович: у нас в здравоохранении не должно быть крепостного права – гражданин должен иметь право выбора, в какую поликлинику, в какую больницу, к какому врачу обратиться. И развитие сети учреждений здравоохранения, в том числе за счет частных инвестиций, такую возможность расширяет", – отметила она.

По мнению председателя Совета Федерации, государство должно предоставлять частным медицинским учреждениям возможность работать по программе ОМС, делая медицинскую помощь более доступной для населения. Это будет мотивировать частных инвесторов развивать частную сеть клиник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что за последние 10 лет в столице возвели более 100 новых поликлиник и больничных корпусов. Из них свыше 60% построены за счет инвесторов, в том числе и новый многофункциональный медицинский центр "Медси".

Медучреждение возвели на месте подлежавших сносу корпусов бывшей ведомственной медсанчасти Главмосстроя на Мичуринском проспекте. Медцентр представляет собой семиэтажное здание.

Мощность его амбулаторных подразделений составляет 550 посещений в смену. Из них 370 – для взрослых и 180 – для детей. Стационар оборудован 174 койками, в том числе 16 реанимационными. Еще 18 коек предназначены для дневного стационара и кратковременного пребывания. В составе операционного блока оснащены восемь интегрированных операционных.

Трудиться в новой клинике будут более 1,2 тысячи человек. Это позволит пациентам получить комплексное медицинское сопровождение, пройти экспресс-обследование, а также реабилитацию после операций и перенесенных заболеваний.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в текущем году были реконструированы 35 столичных поликлиник. Еще 50 медицинских учреждений планируют отремонтировать по новому московскому стандарту в 2022 году. Полностью завершить программу реконструкции и модернизации столичных поликлиник рассчитывают к 2024 году.