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Мэр Москвы

16:42

В течение года московские поликлиники посещают около 100 млн человек – Собянин

мэр Москвы медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 100 миллионов жителей столицы посещают городские поликлиники в течение года. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ заявил Сергей Собянин, передает ТАСС.

Мэр столицы подчеркнул, что модернизация первичного звена здравоохранения является одной из ключевых целей реализации национальных проектов. Так, московские поликлиники в течение года посещают порядка 100 миллионов человека. И это, по мнению Собянина, колоссальная цифра.

"Это означает, что десятки, сотни тысяч людей каждый день приходят в первичное звено для получения медицинской помощи. Любой сбой, любой недочет порождает законное недовольство граждан и проблемы", – подчеркнул он.

Градоначальник рассказал, что в столице более 400 зданий поликлинического фонда. Часть из них продолжают обновлять по новому московскому стандарту.

Собянин добавил, что в 2022 году в Москве на амбулаторную помощь планируют направить около 60% объема финансирования по программе ОМС.

В настоящий момент наметилась тенденция к перекосу финансовых потоков в сторону стационарной помощи. Связано это с тем, что в данной сфере регулярно появляются новые технологии и растут затраты, подчеркнул мэр.

"Мы с помощью фонда обязательного медицинского страхования постепенно, ежегодно мониторя эту ситуацию, решали ее. В следующем году по программе госгарантий у нас уже 60% всего финансирования по линии ОМС будет идти на амбулаторную помощь", – отметил Собянин, подчеркнув, что подобный сдвиг позволит в дальнейшем гарантировать качество услуг амбулаторного звена.

Ранее Собянин заявил, что в 2021 году в Москве завершилась реконструкция 35 поликлиник. А в 2022 году планируют восстановить еще 50 медучреждений. Полностью завершить программу реконструкции и модернизации столичных поликлиник планируют в 2024 году.

Собянин заявил, что в 2021 году была завершена реконструкция 35 поликлиник

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