Москвичи более 30 тысяч раз сделали ЭКГ в офисах "Мои документы"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сделать кардиограмму сердца за одну минуту можно в 25 офисах "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства столицы. Москвичи воспользовались услугой уже более 30 тысяч раз.
Наиболее востребованным обследование сердца оказалось в районах Южное Бутово, Фили-Давыдково и флагмане ВАО. Чаще всего на проверку здоровья сердца проходили жители в возрасте от 30 до 40 лет. Около трех тысяч раз сделали ЭКГ москвичи старше 70 лет, и почти две тысячи раз – молодые люди.
Чтобы сделать кардиограмму в центрах госуслуг, нужно ввести номер полиса ОМС на экране кардиокресла, а затем следовать пошаговой инструкции. Когда процедура завершится, результаты поступят в электронную медицинскую карту. Их сможет увидеть как сам пациент, так и терапевт и профильные врачи. Если будет обнаружена патология, пользователю поступит СМС с приглашением на очный прием.
В случае если у человека нет электронной медицинской карты, специалисты центра помогут получить расширенный доступ к порталу mos.ru и подать заявку на оформление карты.
Пилотный проект по кардиомониторингу в 25 центрах госуслуг реализует Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с российской компанией по производству высокотехнологичных приборов измерения показателей работы сердца CardioQVARK. Благодаря такой проверке можно выявить мерцательную аритмию, которая повышает риск возникновения инсульта и сердечной недостаточности.
Ранее специальные кардиокресла установили в 11 столичных поликлиниках. С помощью них можно сделать электрокардиограмму всего за одну минуту. Для проверки сердца на кардиокресле не нужно записываться к врачу.
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