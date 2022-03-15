Москвичи смогут пройти кардиочекап в поликлиниках за 1 минуту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 11 столичных поликлиниках установили специальные кардиокресла, с помощью которых можно сделать электрокардиограмму всего за одну минуту, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, для проверки сердца на кардиокресле не нужно записываться к врачу.
"Подобный скрининг позволяет выявлять отклонения, в частности фибрилляцию предсердий. Важно, что такие кардиокресла не заменяют прием кардиолога, но помогают быстро оценить фактическое состояние перед визитом. Они также позволяют пройти диагностику сердца тем, кто приходит в поликлинику к другим специалистам и может не подозревать о кардиологических проблемах", – отметила заммэра.
Ранее кардиокресла были установлены в 25 центрах госуслуг "Мои документы". Данной услугой воспользовались десятки тысяч жителей столицы. Результаты ЭКГ москвичи могут увидеть в электронной медицинской карте. В случае выявления отклонений человек получит СМС с рекомендацией обратиться к врачу.
Благодаря такой проверке можно выявить мерцательную аритмию, которая повышает риск возникновения инсульта и сердечной недостаточности.
Ранее сообщалось, что в столичных поликлиниках за год выписали свыше 16 миллионов электронных рецептов с QR-кодом. Цифровые рецепты выписывали и на льготные лекарства. При этом с недавнего времени льготные препараты по таким рецептам можно получать не только в аптечных пунктах при поликлиниках, но и в сотнях коммерческих аптек.
Посмотреть все действующие и обслуженные электронные рецепты можно в электронной медкарте на портале mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Рецепты".
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