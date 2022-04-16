12:58
Москвичи вышли на общегородской субботник
Около 900 тысяч москвичей участвуют в городском субботнике, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, несмотря на непогоду работники служб жилищно-коммунального хозяйства, специалисты-управленцы различных уровней, студенты и старшеклассники работают у себя на территории.
Также они высаживают деревья и приводят в порядок городские водостоки и асфальтовые покрытия.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные коммунальные службы продолжают масштабную весеннюю уборку улиц. По его словам, они моют весь город, включая фасады жилых домов. Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки.
Кроме того, коммунальщики промывают дорожные знаки, тоннели, мосты, памятники и проводят предсезонную подготовку фонтанов.
Первую в 2022 году промывку дорог с шампунем провели в Москве 9 апреля. Асфальтобетонные и плиточные парковки дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промыли специальным средством. После этого улицы промыли еще раз, но уже водой. В недоступных для техники местах бригады сотрудников коммунальных служб осуществляли промывку вручную.
Московские дороги и тротуары впервые промыли с шампунем после зимы
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