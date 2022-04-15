Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

16:12

Более 500 тыс элементов наружного освещения в Москве промоют после зимы

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в столице промоют после зимнего сезона. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

"Промоем после зимы более 500 тысяч элементов наружного освещения, 42,6 тысячи фасадов и цоколей, 1,8 тысячи опор контактной сети. Покрасим около 130 тысяч элементов наружного освещения, 1,7 тысячи опор контактной сети. Отремонтируем 17,8 тысячи цоколей", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что для промывки специалисты применяют современные биоразлагаемые жидкости, которые не наносят вреда человеку и природе.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, за последние 10 лет уровень освещенности в городе увеличился практически в два раза, а количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой – в четыре. Однако потребление электроэнергии осталось таким же благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников.

Ранее в Москве после зимы начали промывать Фрунзенскую набережную. Бригада из трех специалистов и поливомоечной техники очищает сход к воде и гранитные парапеты.

После зимнего сезона приведут в порядок и Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. В первую очередь сооружение промоют водой, потом на поверхность монумента нанесут нейтральное моющее средство, пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

Более 500 тыс элементов наружного освещения промоют в Москве после зимы

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать