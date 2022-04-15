Более 500 тыс элементов наружного освещения в Москве промоют после зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в столице промоют после зимнего сезона. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".
"Промоем после зимы более 500 тысяч элементов наружного освещения, 42,6 тысячи фасадов и цоколей, 1,8 тысячи опор контактной сети. Покрасим около 130 тысяч элементов наружного освещения, 1,7 тысячи опор контактной сети. Отремонтируем 17,8 тысячи цоколей", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что для промывки специалисты применяют современные биоразлагаемые жидкости, которые не наносят вреда человеку и природе.
По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, за последние 10 лет уровень освещенности в городе увеличился практически в два раза, а количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой – в четыре. Однако потребление электроэнергии осталось таким же благодаря использованию энергоэффективных светодиодных светильников.
Ранее в Москве после зимы начали промывать Фрунзенскую набережную. Бригада из трех специалистов и поливомоечной техники очищает сход к воде и гранитные парапеты.
После зимнего сезона приведут в порядок и Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. В первую очередь сооружение промоют водой, потом на поверхность монумента нанесут нейтральное моющее средство, пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.
Более 500 тыс элементов наружного освещения промоют в Москве после зимы
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