"Московский патруль": на востоке столицы правоохранители обнаружили наркопритон

На востоке столицы правоохранители обнаружили наркопритон. Разгонять всех, кто в нем обитал, пришлось силами спецназа. Попасть в квартиру, по версии следствия, мог любой, кто приносил ее хозяину наркотик.

Тем временем, в подмосковной Лобне правоохранители задержали ботаника, который в своей квартире обустроил настоящие криминальные джунгли. В одной из комнат он оборудовал полноценную теплицу, в которой выращивал марихуану. Сотрудники изъяли 18 кустов конопли и 24 трехлитровые банки засушенных листов и соцветий каннабиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.