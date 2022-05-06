ВС РФ сбили два украинских самолета в ЛНР

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины", – сказал он.

Также российские военные сбили четыре ракеты "Точка-У" и 13 украинских беспилотников над населенными пунктами Первомайск Луганской Народной Республики, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Барвенково, Балаклея Харьковской области, Старомихайловка, и Чернобаевка Херсонской области.

"Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", – добавил генерал.

Ранее российская авиация уничтожила пункт управления 24-й отдельной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка. Также удалось уничтожить два склада боеприпасов националистов в районе Северск и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

