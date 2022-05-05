Украина разместила военную технику на территории больницы в Славянске – МО РФ

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Украина разместила тяжелую военную технику на территории железнодорожной больницы в Славянске. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в здании по улице Малогородецкой был оборудован опорный пункт со складом боеприпасов.

Ранее Мизинцев рассказал, что сотрудники СБУ задерживают и увозят в неизвестном направлении граждан, которые осуждают действия Киева. По его словам, боевики проверяют у граждан телефоны. Серьезные меры принимают в отношении тех, у кого нашли вызовы на российские номера и переписки. Мизинцев подчеркнул, что домой не вернулись десятки задержанных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

