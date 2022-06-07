Власти Москвы предложили новую меру поддержки туристической отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Москвы предложили частично компенсировать затраты организаторам поездок туристов старше 55 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Для компенсации нужно подать заявку с 1 по 21 сентября (за поездки с 1 июня по 31 августа) или с 1 по 21 декабря (за поездки с 1 сентября по 31 ноября). Рассматривать заявки будет АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".
При этом потребуется соблюсти несколько требований: программа длительностью не менее 2 дней должна проходить в столице, а проживание должно быть организовано в гостинице не менее 3 звезд.
Базовый размер компенсации составит тысячу рублей за каждого туриста. Сумма может увеличиться в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества экскурсий.
Ранее стало известно, что 18 июля из Москвы в Санкт-Петербург отправится новый туристический круговой поезд "Культурный Петербург". Двухэтажный поезд отправится в 22:20 с Ленинградского вокзала и совершит один рейс. В Москву он вернется 21 июля в 09:47.
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