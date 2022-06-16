Москвичам рассказали, как будет развиваться городская сеть постаматов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Жители столицы смогут получать посылки с помощью сети постаматов. Аппараты планируют разместить в библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках, в вестибюлях станций метро, МЦК и МЦД, а также на парковках и ТПУ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Установить постамат можно будет и в подъездах жилых домов. Решение по этому вопросу горожане смогут принять на общем собрании собственников", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в будущем устройства планируют интегрировать с порталом mos.ru. Так, горожане смогут получать заказы из интернет-магазинов, возвращать товар при необходимости, отправлять технику в сервисные центры, а одежду и обувь сдавать в ремонт или химчистку.
Предполагается, что с помощью городской сети постаматов можно будет отправлять и получать документы, а также оставлять вещи на хранение.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта по упорядочиванию и развитию сети автоматизированных устройств доставки и выдачи отправлений "Московский постамат".
Отмечается, что реализация данного проекта позволит существенно повысить качество и доступность услуг по доставке, хранению и выдаче отправлений. Проектом предусматривается установка постаматов различных операторов во дворах, в культурно-досуговых и социальных учреждениях, на транспортных и других объектах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: