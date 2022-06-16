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Город

08:18

Москвичам рассказали, как будет развиваться городская сеть постаматов

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители столицы смогут получать посылки с помощью сети постаматов. Аппараты планируют разместить в библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках, в вестибюлях станций метро, МЦК и МЦД, а также на парковках и ТПУ, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Установить постамат можно будет и в подъездах жилых домов. Решение по этому вопросу горожане смогут принять на общем собрании собственников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в будущем устройства планируют интегрировать с порталом mos.ru. Так, горожане смогут получать заказы из интернет-магазинов, возвращать товар при необходимости, отправлять технику в сервисные центры, а одежду и обувь сдавать в ремонт или химчистку.

Предполагается, что с помощью городской сети постаматов можно будет отправлять и получать документы, а также оставлять вещи на хранение.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта по упорядочиванию и развитию сети автоматизированных устройств доставки и выдачи отправлений "Московский постамат".

Отмечается, что реализация данного проекта позволит существенно повысить качество и доступность услуг по доставке, хранению и выдаче отправлений. Проектом предусматривается установка постаматов различных операторов во дворах, в культурно-досуговых и социальных учреждениях, на транспортных и других объектах.

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