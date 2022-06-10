Собянин принял решение о развитии проекта "Московский постамат"

10:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта по упорядочиванию и развитию сети автоматизированных устройств доставки и выдачи отправлений "Московский постамат", сообщили в пресс-службе мэра.
"Реализация проекта "Московский постамат" позволит существенно повысить качество и доступность услуг по доставке, хранению и выдаче отправлений", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в Москве появилась широкая сеть постаматов, при этом отсутствует единый порядок их размещения в городе.
Проектом предусматривается установка постаматов различных операторов во дворах, в культурно-досуговых и социальных учреждениях, на транспортных и других объектах.
Вопрос об установке постаматов в жилых домах может быть поднят исключительно на общем собрании собственников помещений, уточняется в сообщении пресс-службы.
Для установленных в рамках проекта постаматов будут действовать единые требования к качеству обслуживания клиентов. Кроме того, они могут быть в будущем интегрированы с официальным порталом мэра и правительства Москвы. Москвичи смогут с их помощью получать интернет-заказы, осуществлять возврат товаров, отправлять технику в сервисные центры и так далее.
В марте 2021 года стало известно , что почтоматы появятся в столичном метрополитене. Первый почтомат заработал в Москве в переходе станции "Пушкинская" в конце августа.
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