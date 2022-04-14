Представителям малого бизнеса в столице откроют доступ к бесплатным коворкингам

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ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) откроет доступ столичным предпринимателям к бесплатным коворкингам, чтобы они могли сэкономить на аренде платежей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что рабочие места смогут получить самозанятые, компании и индивидуальные предприниматели на срок от одного дня. В коворкингах есть бесплатный интернет и офисная мебель.

"Предпринимателю останется лишь взять с собой ноутбук и необходимые аксессуары к нему. Заявку на размещение можно подать на портале mbm.mos.ru", – говорится в сообщении.

Коворкинги расположены в трех центрах услуг для бизнеса МБМ, в которых проводятся бесплатные консультации по вопросам ведения и развития своего бизнеса.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что самозанятым предоставляется место в бесплатном коворкинге, а столичным компаниям и ИП – до трех мест для размещения своих сотрудников.

"Это не только рабочее пространство, но и площадка для нетворкинга и общения с единомышленниками, где можно завести полезные связи и контакты. Сейчас можно получить место в бесплатных коворкингах, расположенных в ЦАО, ВАО и ТиНАО", – приводятся в материале слова Фурсина.

Отмечается, что также предприниматели могут воспользоваться услугой "Подбор городских помещений для бизнеса". Кроме того, есть несколько программ льготной аренды городских помещений. Предпринимателям нужно указать в заявке желаемые параметры, а подходящие варианты будут направлены на личную электронную почту.

Ранее в Москве заработал сервис по подбору мер поддержки для предпринимателей в условиях западных санкций. В нем предлагается выбрать сферу деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки.

До этого Сергей Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.

