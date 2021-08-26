Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве в переходе станции "Пушкинская" заработал первый почтомат "Почты России", из которого можно забрать посылку прямо по пути домой, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Это быстро, просто и бесконтактно – в лучших традициях XXI века. Мы устанавливаем почтоматы в разных точках метро, чтобы у вас было больше возможностей для выбора места доставки", – говорится в сообщении.

О том, что почтоматы появятся в столичном метро, стало известно в марте. Если пассажир сделает интернет-заказ, то получить посылку можно будет на ближайшей станции метро.

Почтоматы есть во многих метро мира, в том числе в Лондоне, Токио, Барселоне, Пекине и Сеуле. Особенно актуальными они стали с ростом интернет-торговли.

