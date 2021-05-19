Цифровые дисплеи сити-формата запустили в пилотном режиме в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро в пилотном режиме заработали цифровые дисплеи с информацией о работе транспорта, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Новый экран можно найти на станции "Деловой центр". Он показывает всю необходимую информацию о работе транспорта. Например, можно узнать, с какими вопросами обращаться в сервисный центр", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что, если формат понравится жителям столицы, устройства могут быть использованы для размещения рекламы.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене планируется установить почтоматы. В подземке их поставят, ориентируясь на мировую практику. Если пассажир сделает интернет-заказ, то получить посылку можно будет на ближайшей станции метро.

