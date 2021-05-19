Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

11:36

Цифровые дисплеи сити-формата запустили в пилотном режиме в столичном метро

транспорт метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро в пилотном режиме заработали цифровые дисплеи с информацией о работе транспорта, сообщает пресс-служба Дептранса.

"Новый экран можно найти на станции "Деловой центр". Он показывает всю необходимую информацию о работе транспорта. Например, можно узнать, с какими вопросами обращаться в сервисный центр", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что, если формат понравится жителям столицы, устройства могут быть использованы для размещения рекламы.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене планируется установить почтоматы. В подземке их поставят, ориентируясь на мировую практику. Если пассажир сделает интернет-заказ, то получить посылку можно будет на ближайшей станции метро.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать