Капремонт педиатрического корпуса Морозовской больницы будет завершен в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт педиатрического корпуса Морозовской больницы будет завершен в сентябре, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Морозовской больнице в прошлом году в обновленном корпусе начал работу единственный в стране городской центр детской трансфузиологии. Сейчас в этом крупнейшем детском стационаре Москвы более чем наполовину завершен ремонт педиатрического корпуса. Мы установим современную диагностическую медицинскую технику, а также создадим комфортные условия для пребывания пациентов и их родителей. Завершить ремонтные работы мы планируем в сентябре текущего года", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

Готовность объекта составляет 63%. В настоящее время выполнены демонтажные работы, заменены оконные блоки, обновлены системы отопления, утеплен фасад, проведена стяжка пола усилены конструкции. Следующим этапом станет оборудование вентиляции, водо- и энергоснабжения, канализации, обустройство кровли и фасада, проведение строительно-монтажных и отделочных работ, а также установка лифтов и пандусов.

Уточняется, что в обновленном корпусе будут расположены 180 коек различного профиля, из которых 11 –реанимационные.

В корпусе будут расположены следующие отделения:



неврологическое;

педиатрическое;

нефрологическое;

гастроэнтерологическое;

эндоскопическое;

эндокринологическое;

отделение реанимации и интенсивной терапии;

отделение функциональной диагностики;

отделение лучевой диагностики.

Кроме того, предусматривается возможность нахождения в больнице детей вместе с родителями.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе реализации программы капитального ремонта столичных больниц.

Он уточнил, что специалисты завершили капитальный ремонт в Центре амбулаторной онкопомощи, Межокружном нефрологическом центре, хирургическом корпусе, гематологическом корпусе, а также в корпусе для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.

По его словам, столичные власти в 2022 году всего планируют отремонтировать 11 зданий, в том числе педиатрический корпус Морозовской детской больницы и корпус больницы имени Вересаева, где расположатся терапевтические и хирургические отделения.

