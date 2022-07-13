Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР

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КНДР признала Донецкую Народную Республику, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", – написал он в своем телеграм-канале.

Лидер ДНР отметил, что такой шаг будет способствовать развитию отношений в экономической сфере, а двустороннее сотрудничество расширит географию торговли. Он также выразил уверенность в активном и плодотворном партнерстве с КНДР.

В среду, 13 июля, корейский посол вручил дипломату республики документ о ее признании.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сначала президент подписал указ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.