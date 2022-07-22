Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в пятницу, 22 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого".
"Главная тема – двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению", – заявил источник в пресс-службе белорусского президента.
Стороны также затронули вопросы международной повестки дня. Так, Путин рассказал Лукашенко о переговорах в Тегеране.
Во время беседы президенты согласовали вопрос назначения нового посла Белоруссии в РФ. Эту должность займет замглавы администрации президента Дмитрий Крутой, ранее работавший над Союзными программами по углублению интеграции между странами.
Лукашенко отдельно поблагодарил Путина за поддержку белорусского национального авиаперевозчика. Кроме того, главы государств обсудили график предстоящих контактов.
Ранее белорусский лидер в интервью изданию France-Presse рассказал о мечте создать панславянское государство или объединение государств. По словам президента, о подобной инициативе он начал говорить еще в 90-е годы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: