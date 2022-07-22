Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в пятницу, 22 июля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеграм-канал "Пул Первого".

"Главная тема – двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению", – заявил источник в пресс-службе белорусского президента.

Стороны также затронули вопросы международной повестки дня. Так, Путин рассказал Лукашенко о переговорах в Тегеране.

Во время беседы президенты согласовали вопрос назначения нового посла Белоруссии в РФ. Эту должность займет замглавы администрации президента Дмитрий Крутой, ранее работавший над Союзными программами по углублению интеграции между странами.

Лукашенко отдельно поблагодарил Путина за поддержку белорусского национального авиаперевозчика. Кроме того, главы государств обсудили график предстоящих контактов.

Ранее белорусский лидер в интервью изданию France-Presse рассказал о мечте создать панславянское государство или объединение государств. По словам президента, о подобной инициативе он начал говорить еще в 90-е годы.