Путин и Лукашенко согласовали вопрос назначения нового посла Белоруссии в РФ

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Новым послом Белоруссии в России станет заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой, сообщает агентство "БелТА".

"Президенты Белоруссии и России согласовали вопрос назначения нового посла Республики Белоруссия в РФ. Агреман белорусской стороной уже получен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитрий Крутой сменит на данном посту Владимира Семашко. Крутой ранее участвовал в разработке союзных программ по углублению интеграции двух стран.

До этого стало известно, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в пятницу, 22 июля.

В ходе беседы лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, основные вопросы в области экономики, а также вопросы международной повестки дня.

