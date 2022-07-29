Белоруссия отозвала посла в Британии

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Белоруссия отозвала своего посла в Великобритании из-за недружественных шагов Лондона, сообщил пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

Он отметил, что такие шаги британской стороны были системно направлены на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам.

При этом, по словам Глаза, отзыв посла не прекращает контактов с Лондоном, полноценное дипприсутствие будет восстановлено после появления в кабмине Британии "ответственных политиков", передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали вопрос назначения нового посла Белоруссии в РФ. Им станет заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой.

Он сменит на данном посту Владимира Семашко. При этом отмечалось, что замглавы администрации президента ранее участвовал в разработке союзных программ по углублению интеграции двух стран.

