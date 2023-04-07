Лавров заявил, что переговоры по Украине возможны лишь при учете интересов РФ

Фото: kremlin.ru

Переговоры России и Украины могут состояться лишь при учете интересов Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает RT.

Глава российского МИД напомнил, что власти РФ не раз говорили, что не отказываются от переговоров. Однако, уточнил он, диалог может быть только с учетом законных интересов и озабоченностей России.

По словам Лаврова, Москва не раз излагала свои условия в диалоге с Западом и НАТО, однако они их проигнорировали.

Ранее Папа Римский Франциск предложил объявить перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи. Он выразил мнение, что в регионе нужно установить режим прекращения огня на две недели.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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