Рябков заявил, что посольство США не выдало визы группе российских журналистов

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Диппредставительство Соединенных Штатов не выдало визы группе российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения работы главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях, завершающегося председательства России в СБ ООН", – передает "Интерфакс" слова Рябкова.

Замглавы российского МИД рассказал, что журналисты должны были сопровождать Лаврова в поездке. Он подчеркнул, что визы не были выданы до последнего момента, в то же время представители США делали вид, что работают.

Рябков назвал эту ситуацию издевательством и отражением того, что коллегам в Вашингтоне нельзя верить.

По словам замминистра МИД, за последние несколько дней были обращения по вопросу выдачи виз журналистам. Однако результат оказался плачевным, вопреки разговорам, что визы уже скоро будут.

"Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя на своей территории штаб-квартиру ООН. Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН", – сказал Рябкова.

Он обратил внимание, что все запланированные мероприятия Лаврова в Нью-Йорке – это крупные информационные поводы, поэтому пресс-пул должен сопровождать. В настоящее время ответственность лежит на стороне США.

"Я подчеркиваю, мы найдем формы как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят", – сказал замминистра.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть делегации уже смогли получить визы США для участия в заседаниях Совбеза ООН 24–25 апреля.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупреждал, что Лаврова ожидает холодный прием в Нью-Йорке. Он добавил, что Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы разрушить основу отношений Москвы и Вашингтона.