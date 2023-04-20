Небензя заявил, США пока не выдали визы российским журналистам на заседание СБ ООН

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Российские журналисты все еще не получили визы для посещения заседания Совета безопасности ООН в США. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

"Визы членам делегации почти всем выданы, кроме нескольких человек. Выдали их, я бы не сказал, что в последний момент, этому уже примерно около недели. Пока не выданы визы сопровождающим министра и делегацию российским журналистам", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметил постпред РФ, ситуации относительно выдачи виз связаны с практикой США.

По его словам, получение визы все еще ожидает руководитель российской делегации на постоянном форуме по вопросам коренных народов, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Ранее Небензя заявлял, что глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть делегации уже смогли получить визы США для участия в заседаниях Совбеза ООН 24–25 апреля.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупреждал, что Лаврова ожидает холодный прием в Нью-Йорке. Он добавил, что Соединенные Штаты сделали все для того, чтобы разрушить основу отношений Москвы и Вашингтона.

